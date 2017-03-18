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Столкновение четырех автомобилей произошло в столице

18 марта 2017, 01:08
Столкновение четырех автомобилей произошло в столице

Ужасное ДТП случилось в столице. Мерседес на большой скорости ехал по проспекту Науки. Вместе с водителем в машине была его пятилетняя дочь. Ремень безопасности не использовали. Автомобиль вылетел на встречную и через мгновение врезался в Субару, а дальше в микроавтобус. Который, в свою очередь, протаранил Ниссан, в котором также был маленький ребенок! Спасло малыша кресло. Виновник аварии с дочкой в критическом состоянии госпитализированы.

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