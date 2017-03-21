Шокирующее преступление произошло на Тернопольщине из-за ДТП

Шокирующее своей жестокостью преступление произошло на Тернопольщине. А все началось с мелкого ДТП. Ночью водитель припарковал свои "Жигули" на проезжей части. У машины не работали фары из-за внезапной неисправности. Через мгновение в легковушку врезался микроавтобус. Его водитель в темноте не заметил автомобиля. После незначительного столкновения мужчины устроили драку. В частности, с кулаками на владельца "ВАЗа" набросился пассажир микроавтобуса. Бил изо всех сил. Его едва остановили другие участники инцидента. Медики забрали пострадавшего. Он был без сознания. Но спасти ему жизнь они не смогли. Нападающему теперь грозит до десяти лет тюрьмы.



