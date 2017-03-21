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Страшный пожар произошел в центре Винницы

21 марта 2017, 12:37
Страшный пожар произошел в центре Винницы

Страшный пожар в центре Винницы. Там дотла выгорело офисное помещение. Загорелось на третьем этаже. Огонь распространялся так быстро, что за считанные минуты столб дыма было видно со всех сторон города. На момент возгорания внутри находились люди. В здании были расположены офисы страховых компаний, интернет-провайдеров и дистрибьюций. И только каким-то чудом никто не пострадал! Все работники успели вовремя выскочить на улицу. Чтобы потушить огонь, спасателям понадобился час. Сейчас на месте пожара работают эксперты.

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