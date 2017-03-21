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Водитель сбил парня и протянул по дороге 14 км

21 марта 2017, 12:43
Водитель сбил парня и протянул по дороге 14 км

Сбил, протянул по дороге 14 км и поехал дальше! Кошмар произошел в Косовском районе Прикарпатья. Изуродованное тело 22-летнего парня нашли случайные прохожие. Люди сразу вызвали полицию. Уже на следующий день правоохранители нашли водителя "Мерседеса", который и наехал на несчастного парня. Впрочем, человек даже не мог поверить, что кого-то сбил. И теперь следователи рассматривают версию, что в момент наезда молодой уже был мертв! Если эта версия не подтвердится - водителю грозит восьмилетнее заключение.

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ДТП, Несчастные случаи

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