Водитель сбил парня и протянул по дороге 14 км

Сбил, протянул по дороге 14 км и поехал дальше! Кошмар произошел в Косовском районе Прикарпатья. Изуродованное тело 22-летнего парня нашли случайные прохожие. Люди сразу вызвали полицию. Уже на следующий день правоохранители нашли водителя "Мерседеса", который и наехал на несчастного парня. Впрочем, человек даже не мог поверить, что кого-то сбил. И теперь следователи рассматривают версию, что в момент наезда молодой уже был мертв! Если эта версия не подтвердится - водителю грозит восьмилетнее заключение.