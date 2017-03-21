В Днепре авто на большой скорости слетело с дороги и врезалось в рекламный щит

Страшная авария в Днепре. Погиб 29-тилетний водитель "Жигулей". Авто молодого человека на большой скорости слетело с дороги и врезалось в рекламный щит. От мощного удара обломки легковушки разбросало на десятки метров, повредив стеклянные витрины торговых киосков. Только чудом удалось избежать других жертв. В момент ДТП ни одного из пешеходов или покупателей рядом не было. Не на камеру свидетели ужаса рассказали: было так, словно молодой человек намеренно протаранил многотонную конструкцию и таким образом покончил с собой. Это был трагический случай, самоубийство и был ли водитель трезвым - предстоит выяснить экспертам.