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Тернопольчанка чуть не стала секс-рабыней в Польше

21 марта 2017, 16:25
Тернопольчанка чуть не стала секс-рабыней в Польше

Тернопольчанка чуть не стала секс-рабыней в Польше. В соседнюю страну женщина хотела ехать на заработки. С сутенершей ее свела подруга. Женщины обсудили все условия трудоустройства и жизни за рубежом. Пострадавшая приняла предложение о заработке и начала оформлять документы. И в последний момент спохватилась и сдала вербовщицу правоохранителям. Сейчас полицейские выясняют количество и паспортные данные других пострадавших от действий задержанной.

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Общество, Секс и чувства

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