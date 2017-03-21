Тернопольчанка чуть не стала секс-рабыней в Польше. В соседнюю страну женщина хотела ехать на заработки. С сутенершей ее свела подруга. Женщины обсудили все условия трудоустройства и жизни за рубежом. Пострадавшая приняла предложение о заработке и начала оформлять документы. И в последний момент спохватилась и сдала вербовщицу правоохранителям. Сейчас полицейские выясняют количество и паспортные данные других пострадавших от действий задержанной.