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Как запрет российских книг повлияет на украинского читателя?

22 марта 2017, 12:31
Как запрет российских книг повлияет на украинского читателя?

Российские книги под запретом. С января этого года на три месяца приостановлен ввоз российских книг с антиукраинским содержанием. Чтобы легально завозить и продавать книги из России, необходимо получить специальное разрешение от экспертного совета. Украинские издатели утверждают, что под запрет в частности попали еще и произведения мировой литературы и ценные научные работы, которые уже переведены на русский. Как запрет на книгу повлияет на украинского читателя?

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