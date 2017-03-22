Как запрет российских книг повлияет на украинского читателя?

Российские книги под запретом. С января этого года на три месяца приостановлен ввоз российских книг с антиукраинским содержанием. Чтобы легально завозить и продавать книги из России, необходимо получить специальное разрешение от экспертного совета. Украинские издатели утверждают, что под запрет в частности попали еще и произведения мировой литературы и ценные научные работы, которые уже переведены на русский. Как запрет на книгу повлияет на украинского читателя?