Напомнить пароль | Регистрация
среда, 22 марта 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Контрабанда

Выбрать дату
RSS

Украинца, который пытался вывезти 3,5 кг янтаря, задержали на границе

22 марта 2017, 12:34
Украинца, который пытался вывезти 3,5 кг янтаря, задержали на границе

Разобрать чуть ли не половину автомобиля злоумышленника пришлось бдительным пограничникам на международном пункте пропуска Ягодин. Сделали это не зря. Мужчина пытался вывезти за границу партию янтаря! Ехал украинец на автомобиле польской регистрации. Пакеты с камнями он поместил в специально оборудованный тайник под задним пассажирским сиденьем. Чтобы получить янтарь, пограничники демонтировали сиденья! Всего нашли 3,5 кг обработанного и необработанного минерала. Солнечный камень изъяли и направили на экспертизу. К слову, на черном рынке стоимость только килограмма такого янтаря достигает $4000.

Обсудить на Facebook
Контрабанда

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Сериал "CSI: Киберпространство – 2"
Сериал "CSI: Киберпространство – 2"

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab