Украинца, который пытался вывезти 3,5 кг янтаря, задержали на границе

Разобрать чуть ли не половину автомобиля злоумышленника пришлось бдительным пограничникам на международном пункте пропуска Ягодин. Сделали это не зря. Мужчина пытался вывезти за границу партию янтаря! Ехал украинец на автомобиле польской регистрации. Пакеты с камнями он поместил в специально оборудованный тайник под задним пассажирским сиденьем. Чтобы получить янтарь, пограничники демонтировали сиденья! Всего нашли 3,5 кг обработанного и необработанного минерала. Солнечный камень изъяли и направили на экспертизу. К слову, на черном рынке стоимость только килограмма такого янтаря достигает $4000.