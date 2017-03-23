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В Киеве произошло ДТП со взрывом

23 марта 2017, 11:04
В Киеве произошло ДТП со взрывом

Огненное ДТП в столице. 22 марта поздно вечером у Днепровской набережной легковушка на бешеной скорости врезалась в бетонную опору. После удара автомобиль сначала загорелся, а затем взорвался. К счастью, водителя из железного ада вовремя вытащили неравнодушные люди. Известно, что это 23-летний киевлянин, который ехал с работы. Свидетели предполагают, парень мог просто уснуть за рулем. На место прибыли пожарные и "скорая". Водителя забрали в больницу.

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