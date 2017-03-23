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«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

23 марта 2017, 16:53
«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне

«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне. Британская столица до сих пор не может оправиться после вчерашнего кровавого нападения. От хладнокровной атаки погибли четыре человека. Несколько десятков ранены. В том числе семеро в критическом состоянии. Люди в трауре и в ужасе. Полиция уже провела первые масштабные обыски и задержала 8 подозреваемых, которые могут быть причастны к жуткой расправе.

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Общество, Убийства

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