«Исламское государство» взяло на себя ответственность за теракт в Лондоне. Британская столица до сих пор не может оправиться после вчерашнего кровавого нападения. От хладнокровной атаки погибли четыре человека. Несколько десятков ранены. В том числе семеро в критическом состоянии. Люди в трауре и в ужасе. Полиция уже провела первые масштабные обыски и задержала 8 подозреваемых, которые могут быть причастны к жуткой расправе.



