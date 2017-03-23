Браконьеры пытались незаконно вывезти львенка

Свой среди чужих. В автомобиле, который перевозил попугаев и котов, одесские пограничники обнаружили львенка. Браконьеры, граждане Турции, спрятали бедное животное и пытались незаконно вывезти. Нелюди держали львенка в спортивной сумке под одеялом среди двух тысяч птиц. Дикому котенку всего месяц. Он еще даже неуверенно стоит на лапах и требует осторожного обращения. Сейчас о несчастной животное заботятся представители Одесского зоопарка



