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Браконьеры пытались незаконно вывезти львенка

23 марта 2017, 16:55
Браконьеры пытались незаконно вывезти львенка

Свой среди чужих. В автомобиле, который перевозил попугаев и котов, одесские пограничники обнаружили львенка. Браконьеры, граждане Турции, спрятали бедное животное и пытались незаконно вывезти. Нелюди держали львенка в спортивной сумке под одеялом среди двух тысяч птиц. Дикому котенку всего месяц. Он еще даже неуверенно стоит на лапах и требует осторожного обращения. Сейчас о несчастной животное заботятся представители Одесского зоопарка

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Контрабанда, Общество

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