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В Винницкой области задержали злоумышленника, который украл у своего работодателя удобрения

24 марта 2017, 12:00
В Винницкой области задержали злоумышленника, который украл у своего работодателя удобрения

Необычное преступление раскрыли правоохранители Винницкой области. Они задержали злоумышленника, который украл у своего же работодателя ... удобрения. Мужчина должен был доставить груз из Киевской области в Житомир. Затем сообщил, что перепутал дорогу и заблудился Винницкой области. После этого связь с водителем разорвалась. Поэтому растерянный предприниматель сразу обратился в полицию. Уже они нашли и водителя, и авто, правда, без груза. Выяснилось, блуждания по дорогам были выдумками. На самом деле ловкач успел разгрузить удобрения в Жмеринке, планировал продать их фермерам. Заработок, кстати, был бы немалый - до полумиллиона гривен! И теперь вор в СИЗО. Ему грозит до 8 лет за решеткой.

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