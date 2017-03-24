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На Херсонщине задержали сутенера, на которого работали десять девушек, в том числе и 12-летняя

24 марта 2017, 12:03
На Херсонщине задержали сутенера, на которого работали десять девушек, в том числе и 12-летняя

Заставил заниматься проституцией несовершеннолетнего ребенка! На Херсонщине задержали сутенера, на которого работали десять девушек. Младшей было только 12 лет! Поймали преступника с поличным. Он как раз привез клиенту двух девушек, в том числе несовершеннолетнюю. За что получил 1,5 тыс. грн. Как выяснилось, мужчина работал в такси, а заодно предлагал пассажирам проституток. Все девушки были из малообеспеченных семей и искали заработок. Старшей было всего 25 лет. К слову, почти всю выручку сутенер забирал себе. А в его доме правоохранители нашли оружие и наркотики. И теперь за все свои преступления злоумышленник может сесть за решетку на 15 лет.

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Общество, Секс и чувства

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