Двое детей чуть не сгорели заживо в Запорожье. Огонь появился в девятиэтажке, в квартире на третьем этаже. Когда прибыли спасатели, пламя уже охватило всю кухню. Чтобы зайти в дом, пришлось выбить входную дверь. В квартире были двое очень напуганных детей двух и четырех лет. Девочку вынесли через дверь, а мальчика спустили из окна по лестнице. Малышей передали медикам, и их жизни больше ничего не угрожает. Соседи говорят, 25-летняя мать работает в ночное время. Поэтому дети регулярно остаются без присмотра взрослых.