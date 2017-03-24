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Двое детей чуть не сгорели заживо в Запорожье

24 марта 2017, 16:18
Двое детей чуть не сгорели заживо в Запорожье

Двое детей чуть не сгорели заживо в Запорожье. Огонь появился в девятиэтажке, в квартире на третьем этаже. Когда прибыли спасатели, пламя уже охватило всю кухню. Чтобы зайти в дом, пришлось выбить входную дверь. В квартире были двое очень напуганных детей двух и четырех лет. Девочку вынесли через дверь, а мальчика спустили из окна по лестнице. Малышей передали медикам, и их жизни больше ничего не угрожает. Соседи говорят, 25-летняя мать работает в ночное время. Поэтому дети регулярно остаются без присмотра взрослых.

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