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Названо имя предполагаемого убийцы Дениса Вороненкова

24 марта 2017, 16:20
Названо имя предполагаемого убийцы Дениса Вороненкова

Названо имя предполагаемого убийцы бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Появилась информация о том, что это 28-летний Павел Паршов. Мужчина якобы агент российских спецслужб, некоторое время был на службе в Нацгвардии Украины. Его также более 5 лет разыскивали правоохранители Днепра за отмывание средств и участие в фиктивном предпринимательстве. Позже в сети появилась информация, будто Павел Паршов живой и сейчас находится под следствием. Впрочем, это опровергла адвокат, на которую ссылались издания, опубликовавшие новость

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