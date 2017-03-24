Названо имя предполагаемого убийцы Дениса Вороненкова

Названо имя предполагаемого убийцы бывшего депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Появилась информация о том, что это 28-летний Павел Паршов. Мужчина якобы агент российских спецслужб, некоторое время был на службе в Нацгвардии Украины. Его также более 5 лет разыскивали правоохранители Днепра за отмывание средств и участие в фиктивном предпринимательстве. Позже в сети появилась информация, будто Павел Паршов живой и сейчас находится под следствием. Впрочем, это опровергла адвокат, на которую ссылались издания, опубликовавшие новость



