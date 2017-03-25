Напомнить пароль | Регистрация
суббота, 25 марта 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Катастрофы

Выбрать дату
RSS

Последние новости из эпицентра катастрофы

25 марта 2017, 01:09
Последние новости из эпицентра катастрофы

Число пострадавших при взрывах в Балакалее возросла уже до 5 человек. Одна женщина погибла. В городе, который два дня находился под адским огнем артснарядов, началось разминирование. Спасатели отчитываются - потушили более десятка пожаров и обезвредили уже почти восемьдесят снарядов, разлетевшихся по городу. От боеприпасов уже очистили три из девяти секторов Балаклеи. Так безопасно ли на улицах и можно ли людям уже возвращаться домой?

Обсудить на Facebook
Катастрофы

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире

Свідок
Свідок

Далее

Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab