Последние новости из эпицентра катастрофы

Число пострадавших при взрывах в Балакалее возросла уже до 5 человек. Одна женщина погибла. В городе, который два дня находился под адским огнем артснарядов, началось разминирование. Спасатели отчитываются - потушили более десятка пожаров и обезвредили уже почти восемьдесят снарядов, разлетевшихся по городу. От боеприпасов уже очистили три из девяти секторов Балаклеи. Так безопасно ли на улицах и можно ли людям уже возвращаться домой?