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Ангарскому маньяку Михаилу Попкову официально предъявлены обвинения еще в полусотне преступлений

27 марта 2017, 17:55
Ангарскому маньяку Михаилу Попкову официально предъявлены обвинения еще в полусотне преступлений

Бывший правоохранитель убил до девяноста женщин в возрасте от шестнадцати до сорока лет. Сейчас следователи выяснили новые детали дела. Извращенец подвозил жертв, насиловал, а дальше - безжалостно добивал топорами, отвертками и ножами.

Сейчас тиран признается в содеянном, но не раскаивается. Оборотень в погонах 20 лет проливал кровь. Осужденный пожизненно, но родные убитых им женщин требуют смертной казни. Иркутский маньяк, говорят, подражал и превзошел даже Андрея Чикатило.

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Служебные преступления, Суды, Убийства

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