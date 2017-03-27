Ангарскому маньяку Михаилу Попкову официально предъявлены обвинения еще в полусотне преступлений

Бывший правоохранитель убил до девяноста женщин в возрасте от шестнадцати до сорока лет. Сейчас следователи выяснили новые детали дела. Извращенец подвозил жертв, насиловал, а дальше - безжалостно добивал топорами, отвертками и ножами.

Сейчас тиран признается в содеянном, но не раскаивается. Оборотень в погонах 20 лет проливал кровь. Осужденный пожизненно, но родные убитых им женщин требуют смертной казни. Иркутский маньяк, говорят, подражал и превзошел даже Андрея Чикатило.