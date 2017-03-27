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На Закарпатье задержали речных контрабандистов

27 марта 2017, 18:30
На Закарпатье задержали речных контрабандистов

Пограничники задержали 14 контрабандистов в гидрокостюмах, которые переправляли сигареты через реку Тиса на Раховщине. В общем нарушители транспортировали 28 ящиков табачных изделий. Всех злоумышленников доставили в пограничное подразделение.

Так как контрабанда в Украине не предусматривает уголовной ответственности, единственное, что грозит нарушителям, - штрафы максимум до трех тысяч двухсот гривен и изъятие гидрокостюмов. Такое массовое задержание речных контрабандистов удалось провести благодаря сотрудничеству украинских и румынских пограничников.

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