На Закарпатье задержали речных контрабандистов

Пограничники задержали 14 контрабандистов в гидрокостюмах, которые переправляли сигареты через реку Тиса на Раховщине. В общем нарушители транспортировали 28 ящиков табачных изделий. Всех злоумышленников доставили в пограничное подразделение.

Так как контрабанда в Украине не предусматривает уголовной ответственности, единственное, что грозит нарушителям, - штрафы максимум до трех тысяч двухсот гривен и изъятие гидрокостюмов. Такое массовое задержание речных контрабандистов удалось провести благодаря сотрудничеству украинских и румынских пограничников.