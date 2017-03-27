На Сумщине СБУ ликвидировала подпольную лабораторию по изготовлению синтетических веществ

Амфетамин и метадон варили в частном сельскохозяйственном помещении. Продавали на территории области и в соседних регионах. Во время обыска у злоумышленников изъяли большое количество наркотиков и оборудование для их производства, а также оружие: две гранаты и пистолет с патронами.

Наркобизнес организовали трое преступников, один из которых оказался бывшим сотрудником милиции. Ежемесячный доход наркодельцов составлял более ста тысяч гривен. Продолжается досудебное следствие.