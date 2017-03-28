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Ошеломляющие факты в деле одного из самых кровавых убийц современности

28 марта 2017, 14:00
Ошеломляющие факты в деле одного из самых кровавых убийц современности

Ангарскому маньяку Михаилу Попкову предъявлено обвинение. Бывший милиционер - оборотень в погонах - убил до девяноста женщин. Десятилетиями сам расследовал дела и заметал следы. До тех пор, пока коллеги не разоблачили страшную правду.

Суд Иркутской области России, рассматривающий дело Михаила Попкова, накопил уже триста томов дела Ангарского маньяка. Годами против него собирали доказательства и зацепки в запутанном деле. ДНК-экспертиза доказала причастность к 22 убийствам. Сейчас же обнаружили страшную правду: Ангарский маньяк убил в четыре раза больше - до 90 женщин разного возраста, социального статуса, внешности. Выбирал случайно, когда, как признается, возникало непреодолимое желание - пролить кровь. И это при том, что никто из знакомых или соседей даже не подозревал, что бывший милиционер способен на такое.

Секс и чувства, Суды, Убийства

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