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В столичном метро задержали пассажира с арсеналом оружия

28 марта 2017, 16:00
В столичном метро задержали пассажира с арсеналом оружия

На станции "Вокзальной" полицейские задержали парня с полной сумкой боеприпасов. Неизвестным заинтересовался работник подземки, который и вызвал копов. У 22-летнего молодого человека родом из Хмельницкой области нашли две гранаты Ф-1, три РГД-5, сотню патронов, девять запалов и два ножа.

Задержанный уверяет, что все это нашел в поезде, которым ехал. Правоохранители изъяли боеприпасы и отдали на экспертизу. Мужчине грозит до семи лет за решеткой.

Контрабанда

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