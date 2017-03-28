В Одессе полиция со стрельбой ловила преступников

Трое молодых людей пытались совершить разбойное нападение на местного жителя, который находился в автомобиле. Во время патрулирования это заметили правоохранители. Тогда злоумышленники бросились к своему "Ауди" и обратились в бегство.

Во время погони они совершили несколько ДТП. Чтобы остановить нарушителей, полиция открыла огонь по колесам, после чего "Ауди" столкнулся с "Мерседесом", который двигался навстречу. Двое мужчин успели убежать, водителя задержали.