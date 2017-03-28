Напомнить пароль | Регистрация
вторник, 28 марта 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Ограбления

Выбрать дату
RSS

В Одессе полиция со стрельбой ловила преступников

28 марта 2017, 16:30
В Одессе полиция со стрельбой ловила преступников

Трое молодых людей пытались совершить разбойное нападение на местного жителя, который находился в автомобиле. Во время патрулирования это заметили правоохранители. Тогда злоумышленники бросились к своему "Ауди" и обратились в бегство.

Во время погони они совершили несколько ДТП. Чтобы остановить нарушителей, полиция открыла огонь по колесам, после чего "Ауди" столкнулся с "Мерседесом", который двигался навстречу. Двое мужчин успели убежать, водителя задержали.

Драки и насилие, ДТП, Ограбления

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Свідок
Свідок
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab