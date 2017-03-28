В Житомире разоблачили бордель, который работал под видом сауны

Эта частная баня находится в центре Житомира. За ее деятельностью правоохранители следили несколько месяцев. В комплексе работало три администратора. Они говорят, что даже не догадывались о том, что кроме водных процедур здесь предоставлялись еще и интимные услуги.

Однако там работали десять женщин. За один час зарабатывали до полутора тысяч гривен. Говорят, деньги отдавали администраторам заведения. Если вину организаторов нелегального бизнеса докажут, им грозит срок за сутенерство до семи лет за решеткой. А задержанным женщинам легкого поведения - штраф.