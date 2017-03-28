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Подозреваемая в убийстве собственного мужа украинка скрывалась в Египте

28 марта 2017, 17:30
Подозреваемая в убийстве собственного мужа украинка скрывалась в Египте

В Египте задержали украинку, которая в начале февраля в Ровно убила своего мужа и сбежала из страны. Почти полтора месяца Татьяна Литвинова скрывалась от правоохранительных органов в теплых краях.

23-летняя волынянка зарезала любимого в собственной квартире, а тело спрятала в кладовке среди детских игрушек. В полиции предполагают, что женщина пошла на преступление ради денег, а именно десяти тысяч долларов, которые украла у мужа.

Убийства

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