Подозреваемая в убийстве собственного мужа украинка скрывалась в Египте

В Египте задержали украинку, которая в начале февраля в Ровно убила своего мужа и сбежала из страны. Почти полтора месяца Татьяна Литвинова скрывалась от правоохранительных органов в теплых краях.

23-летняя волынянка зарезала любимого в собственной квартире, а тело спрятала в кладовке среди детских игрушек. В полиции предполагают, что женщина пошла на преступление ради денег, а именно десяти тысяч долларов, которые украла у мужа.