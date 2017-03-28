На Житомирщине люди уже почти год собирают деньги на восстановление сельской церкви

Главную местную достопримечательность - древний храм - верующие потеряли из-за трагического случая. Прошлым летом накануне 165-летия храма во время праздничного молебна в алтаре загорелось. Когда приехали пожарные, горела не только церковь, но и соседняя хозяйственная постройка. Пламя тушили полтора часа. От деревянной церкви середины XIX века остался только обгоревший фундамент. Установить причины возгорания так и не удалось.

Сейчас прихожане собирают пожертвования на восстановление родной церкви. Самостоятельно собрать нужную сумму не могут, поэтому просят помочь всех неравнодушных.