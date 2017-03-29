Напомнить пароль | Регистрация
среда, 29 марта 2017
RSS   PDA УкрРус
Лучшие детективы мира

Новости канала Секс и чувства

Выбрать дату
RSS

В Житомире разоблачили бордель, который работал под видом сауны

29 марта 2017, 00:30
В Житомире разоблачили бордель, который работал под видом сауны

Эта частная баня находится в центре Житомира. За ее деятельностью правоохранители следили несколько месяцев. В комплексе работало три администратора. Они говорят, что даже не догадывались о том, что кроме водных процедур здесь предоставлялись еще и интимные услуги.

Однако там работали десять женщин. За один час зарабатывали до полутора тысяч гривен. Говорят, деньги отдавали администраторам заведения. Если вину организаторов нелегального бизнеса докажут, им грозит срок за сутенерство до семи лет за решеткой. А задержанным женщинам легкого поведения - штраф.

Секс и чувства

Новости по теме

Все новости
Комментарии
Имя
Поле обязательное для заполнения
Текст
Поле обязательное для заполнения
Защита
Вы ввели неверный защитный код

Сейчас в эфире НТН

Правда жизни. Профессии.
Правда жизни. Профессии.
Телепрограмма

Телевидение для всей семьи

© 2004 — 2017 «Телестудія «Служба інформації». Все права защищены.

Использование материалов сайта возможно только при условии гиперссылки на ntn.ua

НТН входит в состав Inter Media Group Limited

Реклама на сайте | Контакты
Разработано в Argentum IT Lab