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На Киевщине мужчина в собственном доме застрелил грабителя: бояться ли тюрьмы за самозащиту?

29 марта 2017, 14:30
На Киевщине мужчина в собственном доме застрелил грабителя: бояться ли тюрьмы за самозащиту?

Поздно вечером пятеро вооруженных людей в масках разбили одно из окон дома, ворвались внутрь и напали на хозяйку. Начали жестоко избивать ее и требовать деньги и драгоценности. Крик матери услышала 11-летняя дочь. Девочка сразу разбудила отца. Хозяин схватил свой зарегистрированный карабин и бросился спасать жену.

Грабитель скончался на месте. А хозяева вызвали полицию. В Вышгородском районе сразу объявили план "Перехват". Уже через час полицейские задержали двух подозреваемых в лесхозе. Еще один пытался скрыться на автомобиле, его остановили патрульные. В машине нашли пистолет, ножи и радиостанции. Еще одного из злоумышленников до сих пор ищут. Против них возбуждены уголовные производства по статье "Разбой". А хозяину, который защищал свою семью, инкриминируют убийство при превышении пределов необходимой обороны. Сейчас же хозяин жилья дома. Его пока не задерживали, только допросили.

Ограбления, Убийства

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