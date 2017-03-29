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В Луцке ночью неизвестные обстреляли из гранатомета здание Генерального консульства Республики Польша

29 марта 2017, 16:00
В Луцке ночью неизвестные обстреляли из гранатомета здание Генерального консульства Республики Польша

Злоумышленники попали в окно на 4 этаже. В это время там никого не было, поэтому обошлось без жертв. По словам очевидцев, от взрыва сработала даже сигнализация в банке, расположенном в этом же здании. Всю ночь на месте преступления работали полицейские. Они обнаружили вещественные доказательства. Сейчас дипломатическое учреждение закрытао.

МИД Польши уже предупредило Киев о ноте протеста и вызвало украинского посла Андрея Дещицу. В Варшаве ожидают, что украинские спецслужбы как можно скорее выяснят все обстоятельства нападения и задержат преступников. Глава отечественного Министерства иностранных дел Павел Климкин назвал это нападение провокацией тех, кто против дружбы двух стран. И подчеркнул, что Украина сделает все, чтобы виновные были наказаны. Следствие рассматривает несколько версий инцидента, в том числе теракт. На месте работают следственно-оперативные группы СБУ и полиции.

Общество, Хулиганство

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