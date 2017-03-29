Скандал в роддоме Кривого Рога

Родители новорожденного мальчика обвиняют врачей в халатности, которая едва не привела к смерти ребенка. В первые часы жизни у малыша поднялась температура, и он начал задыхаться. Впрочем медперсонал, по словам родных младенца, почти сутки не обращал на это внимание.

А уже на следующее утро родителей ошеломили диагнозом: у крохи врожденный порок сердца и пневмония. После реанимационных мероприятий маленького Матвея в критическом состоянии доставили в Днепр. Удалось ли спасти мальчика?