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Скандал в роддоме Кривого Рога

29 марта 2017, 17:30
Скандал в роддоме Кривого Рога

Родители новорожденного мальчика обвиняют врачей в халатности, которая едва не привела к смерти ребенка. В первые часы жизни у малыша поднялась температура, и он начал задыхаться. Впрочем медперсонал, по словам родных младенца, почти сутки не обращал на это внимание.

А уже на следующее утро родителей ошеломили диагнозом: у крохи врожденный порок сердца и пневмония. После реанимационных мероприятий маленького Матвея в критическом состоянии доставили в Днепр. Удалось ли спасти мальчика?

Здоровье

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