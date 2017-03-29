Двойное чудо во время апокалипсиса в Австралии

Врачи в экстремальных условиях приняли роды у двух рожениц. Женщины родили дочерей во время рекордного шторма. Сумасшедший циклон "Дебби" не утихает на тихоокеанском побережье континента. Младенцы и мамы здоровы.

Циклон, тем временем, медленно ослабевает и отступает. Но синоптики прогнозируют наводнения! Сейчас обесточены до семидесяти тысяч домов. Люди без света и связи, подсчитывают объем нанесенного стихией ущерба. А власть разрабатывает план спасения и готовит компенсации семьям, которые во время непогоды потеряли абсолютно все.