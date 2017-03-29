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Американские дизайнеры создали коллекцию эко-обуви из мусора

29 марта 2017, 20:30
Американские дизайнеры создали коллекцию эко-обуви из мусора

Обувь уникальна, ведь изготовлена из переработанных материалов, фактически, из мусора - использованных пластиковых бутылок. Принцип изготовления - крайне простой и полезный не только для женщин, которые любят быть в тренде, но и для окружающей среды. Ведь горы мусора во всем мире можно частично разобрать и буквально обуть в него миллионы людей.

Нити, которые получают в результате переработки, окрашивают, а дальше готовое изделие за считанные секунды сплетет небольшая автоматизированная 3D-машина. Словно крючком, шаг за шагом она творит аксессуар для чьих-то ножек. Довольные клиенты компании говорят - старт-ап будет процветать. Среди покупателей этого сезона множество голливудских звезд, прежде всего известные эко-активисты: Пол Маккартни, Леонардо Ди Каприо, Сальма Хайек, Мэрил Стрип.

Общество, Прочее

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