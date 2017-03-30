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Несчастный случай или родительская небрежность - в Сумской области погиб ребенок

30 марта 2017, 12:00
Несчастный случай или родительская небрежность - в Сумской области погиб ребенок

На Сумщине похоронили 5-летнюю девочку, которую привалило стеной заброшенного дома. Трагедия произошла прямо на глазах у матери. Сначала она самостоятельно пыталась вытащить ребенка из-под завалов. Но дочь спасти не удалось.

Родителям теперь грозит уголовная ответственность. Из-за гибели девочки начато следствие по статье о родительском недосмотре. Но селяне возмущены: разве может быть наказание страшнее, чем смерть ребенка?

Несчастные случаи

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