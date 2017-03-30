Балаклея понемногу возвращается к жизни

Балаклею полностью очистили от разбросанных снарядов. Работы по разминированию закончились лишь несколько часов назад. По окрестностям и в самом городе чрезвычайники собрали почти две тысячи боеприпасов. Их будут утилизировать за пределами Балаклеи.



Снаряды собирают и вывозят для уничтожения на безопасное расстояние. Подрывают - в карьере. Жителей Балаклеи предупреждают о взрывах, чтобы они не пугались.