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Балаклея понемногу возвращается к жизни

30 марта 2017, 00:43
Балаклея понемногу возвращается к жизни

Балаклею полностью очистили от разбросанных снарядов. Работы по разминированию закончились лишь несколько часов назад. По окрестностям и в самом городе чрезвычайники собрали почти две тысячи боеприпасов. Их будут утилизировать за пределами Балаклеи.

Снаряды собирают и вывозят для уничтожения на безопасное расстояние. Подрывают - в карьере. Жителей Балаклеи предупреждают о взрывах, чтобы они не пугались.

Катастрофы

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