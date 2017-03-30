На Закарпатье за четверть миллиона продали Ленина

254 тысячи гривен выторговали за Ленина. В Чопе на Закарпатье с аукциона продали памятник Владимиру Ильичу. Кто приобрел вождя пролетариата, в горсовете не говорят. Известно лишь, что покупатель был единственным участником торгов.



Три года назад монумент стоял в центре Чопа, а после принятия закона о декоммунизации его повалили и отвезли в местное коммунальное предприятие. Бронзовый Ленин высотой более четырех метров и весит почти четыре тонны. Как власть использует деньги от продажи вождя - пока неизвестно.