На Закарпатье за четверть миллиона продали Ленина
30 марта 2017, 01:35
254 тысячи гривен выторговали за Ленина. В Чопе на Закарпатье с аукциона продали памятник Владимиру Ильичу. Кто приобрел вождя пролетариата, в горсовете не говорят. Известно лишь, что покупатель был единственным участником торгов.
Три года назад монумент стоял в центре Чопа, а после принятия закона о декоммунизации его повалили и отвезли в местное коммунальное предприятие. Бронзовый Ленин высотой более четырех метров и весит почти четыре тонны. Как власть использует деньги от продажи вождя - пока неизвестно.
-
30.03.2017, 00:43
-
29.03.2017, 23:45
-