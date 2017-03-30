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В Житомире правоохранители с поличным задержали торговцев янтарем

30 марта 2017, 13:00
В Житомире правоохранители с поличным задержали торговцев янтарем

Трое мужчин пытались незаконно продать янтарь на рынке, там их и задержали. При осмотре у них изъяли два солнечных камня общим весом в три килограмма. Их стоимость на черном рынке почти 300 тысяч гривен.

Впоследствии копы выяснили, что и машина, на которой приехали контрабандисты, ввезена на территорию Украины незаконно, а номерные знаки принадлежат другому авто. Молодые люди сейчас в СИЗО, им грозит немалый штраф или до пяти лет за решеткой. Где именно взяли драгоценности, пока неизвестно.

Контрабанда

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