В Житомире правоохранители с поличным задержали торговцев янтарем

Трое мужчин пытались незаконно продать янтарь на рынке, там их и задержали. При осмотре у них изъяли два солнечных камня общим весом в три килограмма. Их стоимость на черном рынке почти 300 тысяч гривен.

Впоследствии копы выяснили, что и машина, на которой приехали контрабандисты, ввезена на территорию Украины незаконно, а номерные знаки принадлежат другому авто. Молодые люди сейчас в СИЗО, им грозит немалый штраф или до пяти лет за решеткой. Где именно взяли драгоценности, пока неизвестно.