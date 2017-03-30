В Житомире правоохранители с поличным задержали торговцев янтарем
30 марта 2017, 13:00
Трое мужчин пытались незаконно продать янтарь на рынке, там их и задержали. При осмотре у них изъяли два солнечных камня общим весом в три килограмма. Их стоимость на черном рынке почти 300 тысяч гривен.
Впоследствии копы выяснили, что и машина, на которой приехали контрабандисты, ввезена на территорию Украины незаконно, а номерные знаки принадлежат другому авто. Молодые люди сейчас в СИЗО, им грозит немалый штраф или до пяти лет за решеткой. Где именно взяли драгоценности, пока неизвестно.
-
30.03.2017, 17:30
-
30.03.2017, 16:30
-