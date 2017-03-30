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В Днепропетровской области задержали "липовых" сотрудников СБУ - наркоторговцев

30 марта 2017, 15:00
В Днепропетровской области задержали "липовых" сотрудников СБУ - наркоторговцев

Правоохранители задержали преступников, которые изготавливали и сбывали амфетамин. У "липовых" сотрудников Службы безопасности Украины изъяли наркотики на сумму в три миллиона гривен.

В своей лаборатории прятали еще и целый арсенал оружия. Имели сорок фальшивых паспортов и удостоверения сотрудников СБУ. Злоумышленников брали штурмом. В полиции говорят, нашли еще три угнанных автомобиля.

Наркотики

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