В Днепропетровской области задержали "липовых" сотрудников СБУ - наркоторговцев
30 марта 2017, 15:00
Правоохранители задержали преступников, которые изготавливали и сбывали амфетамин. У "липовых" сотрудников Службы безопасности Украины изъяли наркотики на сумму в три миллиона гривен.
В своей лаборатории прятали еще и целый арсенал оружия. Имели сорок фальшивых паспортов и удостоверения сотрудников СБУ. Злоумышленников брали штурмом. В полиции говорят, нашли еще три угнанных автомобиля.
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