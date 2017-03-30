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Медицинский скандал на Херсонщине: умер 5-месячный малыш

30 марта 2017, 16:30
Медицинский скандал на Херсонщине: умер 5-месячный малыш

Достаточно редкое заболевание - менингококковая инфекция - буквально унесло жизнь ребенка за считанные часы. Но родители мальчика жалуются на врачей, которые якобы не вовремя поставили диагноз.

У мальчика внезапно поднялась температура, пришлось вызвать скорую. Но в районной больнице, осмотрев ребенка, сказали, будто с младенцем все в порядке. Ночью состояние ребенка значительно ухудшилось. Соседка, которая также была в больнице той ночью, говорит, даже тогда, когда на теле ребенка появились пятна, медики ничего не заподозрили. По требованию родителей, малыша направили в Херсонскую детскую областную больницу. Медики шокируют диагнозом - у крохи менингококковая инфекция. Мальчика сразу же забрали в реанимацию, но спасти его не удалось.

Родители обвиняют медиков районной больницы в халатности, мол, потеряли драгоценные часы и не смогли вовремя разглядеть опасную болезнь. С жалобами они обратились в полицию и прокуратуру. Между тем в Ивановской больнице своей вины не видят. Говорят, ждут результатов расследования. Сейчас все обстоятельства смерти ребенка изучает специальная комиссия при местном Департаменте здравоохранения. Там отмечают, летальность при менингококковой инфекции достаточно высока, особенно в случае скоротечной формы, которая была у мальчика.

Здоровье, Несчастные случаи, Служебные преступления

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