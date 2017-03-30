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В Харькове в результате масштабного пожара пострадал 25-летний мужчина

30 марта 2017, 17:30
В Харькове в результате масштабного пожара пострадал 25-летний мужчина

Утром загорелось на территории велосипедного завода. Пылал заброшенный цех, который не работает. Помещение было заполнено строительным мусором и хламом, которые при сгорании выделяли черный едкий дым.

Погибших нет, в больницу с отравлением угарным газом доставлен мужчина. По предварительной информации, бездомный. Как он попал на территорию предприятия и причины пожара - выяснит следствие.

Здоровье, Пожары

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