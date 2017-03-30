С сегодняшнего дня "Украэрорух" снял запрет на полеты над местом пожара на арт-складах в Балаклее

В городе заканчивают восстанавливать газоснабжение. Осталось подключить девятьсот двадцать абонентов с более пятнадцати тысяч. Как правило, там отсутствуют собственники или забиты вентиляционные каналы - их прочищают и восстанавливают.

Строители чинят школу - там начали заменять окна. Между тем пиротехники убирают взрывоопасные предметы из сельскохозяйственных угодий.