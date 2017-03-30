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Известны подробности ночного пожара на левом берегу Днепра в столице

30 марта 2017, 19:30
Известны подробности ночного пожара на левом берегу Днепра в столице

Предварительно выяснили, что именно горело ночью на левом берегу Днепра в столице. У дачных участков на Осокорках загорелся мусор, камыш и сухая трава. Подозревают, что их подожгли умышленно. Впрочем, ожидают результатов экспертизы.

Огонь бушевал на площади четыре тысячи квадратных метров и стремительно распространялся. Спасателям сложно было добраться до места из-за болот. Напомним, вчера вечером киевлян напугала информация в соцсетях - вроде бы упал вертолет. Однако чрезвычайники заверили: никакой катастрофы не было.

Пожары

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