Педагогический скандал в Запорожье - воспитательницу обвиняют в избиении ребенка

В Запорожье родители двухлетнего мальчика обвиняют молодую воспитательницу детсада в избиении ребенка. Мальчика из детского заведения мать забрала с синяками и с разодранной спиной. В полиции уже начали розследование, а вот администрация детсада всячески защищает свою сотрудницу.



Мать ребенка настаивает на увольнении воспитательницы за профнепригодность и подаст на нее в суд.