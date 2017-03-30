Педагогический скандал в Запорожье - воспитательницу обвиняют в избиении ребенка
30 марта 2017, 22:22
В Запорожье родители двухлетнего мальчика обвиняют молодую воспитательницу детсада в избиении ребенка. Мальчика из детского заведения мать забрала с синяками и с разодранной спиной. В полиции уже начали розследование, а вот администрация детсада всячески защищает свою сотрудницу.
Мать ребенка настаивает на увольнении воспитательницы за профнепригодность и подаст на нее в суд.
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30.03.2017, 23:19
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30.03.2017, 21:25