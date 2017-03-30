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Педагогический скандал в Запорожье - воспитательницу обвиняют в избиении ребенка

30 марта 2017, 22:22
Педагогический скандал в Запорожье - воспитательницу обвиняют в избиении ребенка

В Запорожье родители двухлетнего мальчика обвиняют молодую воспитательницу детсада в избиении ребенка. Мальчика из детского заведения мать забрала с синяками и с разодранной спиной. В полиции уже начали розследование, а вот администрация детсада всячески защищает свою сотрудницу.

Мать ребенка настаивает на увольнении воспитательницы за профнепригодность и подаст на нее в суд.

Драки и насилие, Здоровье, Служебные преступления

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