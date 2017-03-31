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На охрану боеприпасов не выделяют средства - печальный итог катастрофы в Балаклее

31 марта 2017, 00:16
На охрану боеприпасов не выделяют средства - печальный итог катастрофы в Балаклее

Семьдесят процентов боеприпасов уничтожил огонь на складах в Балаклее. Такую цифру сегодня озвучил министр обороны Степан Полторак. Говорит, определенная часть снарядов еще осталась, в частности дефицитные. Впрочем, их следует хранить под современной охраной. А на это - нет денег.

Всего на защиту складов боеприпасов в Украине необходимо минимум пять миллиардов гривен. А в этом году выделили только 2 процента от необходимой суммы.

Катастрофы, Общество

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