На охрану боеприпасов не выделяют средства - печальный итог катастрофы в Балаклее

Семьдесят процентов боеприпасов уничтожил огонь на складах в Балаклее. Такую цифру сегодня озвучил министр обороны Степан Полторак. Говорит, определенная часть снарядов еще осталась, в частности дефицитные. Впрочем, их следует хранить под современной охраной. А на это - нет денег.



Всего на защиту складов боеприпасов в Украине необходимо минимум пять миллиардов гривен. А в этом году выделили только 2 процента от необходимой суммы.