На охрану боеприпасов не выделяют средства - печальный итог катастрофы в Балаклее
31 марта 2017, 00:16
Семьдесят процентов боеприпасов уничтожил огонь на складах в Балаклее. Такую цифру сегодня озвучил министр обороны Степан Полторак. Говорит, определенная часть снарядов еще осталась, в частности дефицитные. Впрочем, их следует хранить под современной охраной. А на это - нет денег.
Всего на защиту складов боеприпасов в Украине необходимо минимум пять миллиардов гривен. А в этом году выделили только 2 процента от необходимой суммы.
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30.03.2017, 23:19
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30.03.2017, 21:25