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Жительница Сумской области пыталась провезти золото стоимостью в два миллиона

31 марта 2017, 15:29
Жительница Сумской области пыталась провезти золото стоимостью в два миллиона

Жительница Сумской области пыталась вывезти из Украины два килограмма золота. Драгоценный металл в ювелирных изделиях и ломе спрятала в специально оборудованном двойном дне чемодана, которое смастерила сама. Украшения, которые не уместились, позапихивала в нижнее белье.

Однако, провезти ценности стоимостью более двух миллионов гривен женщине не удалось. На международном автомобильном пункте Харьковщины работники СБУ вместе с таможенниками пресекли контрабанду. Продолжаются следственные действия.

Контрабанда

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