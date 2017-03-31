Жительница Сумской области пыталась провезти золото стоимостью в два миллиона

Жительница Сумской области пыталась вывезти из Украины два килограмма золота. Драгоценный металл в ювелирных изделиях и ломе спрятала в специально оборудованном двойном дне чемодана, которое смастерила сама. Украшения, которые не уместились, позапихивала в нижнее белье.

Однако, провезти ценности стоимостью более двух миллионов гривен женщине не удалось. На международном автомобильном пункте Харьковщины работники СБУ вместе с таможенниками пресекли контрабанду. Продолжаются следственные действия.