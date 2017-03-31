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Владелица жилья в центре столицы закрыла свою квартирантку внутри и требовала денег

31 марта 2017, 17:10
Владелица жилья в центре столицы закрыла свою квартирантку внутри и требовала денег

Пострадавшая женщина живет под Киевом. Однако, чтобы удобнее было отвозить детей в школу, несколько месяцев назад решила снять жилье в столице. Вместе с хозяйкой квартиры подписала стандартный договор аренды. Во время ремонта женщина решила заменить некоторую мебель на кухне и освещение. Хозяйка квартиры якобы была не против этого.

Но уже через несколько недель арендодательница начала диктовать новые условия. Сначала существенно повысила плату, далее - требовала вернуть все, как было. А несколько дней назад пришла в дом с угрозами: требовала освободить квадратные метры и выплатить компенсацию - вроде, за испорченную мебель. И закрыла квартирантку в доме! Только в сопровождении полиции женщина таки смогла выйти из квартиры. После этого вместе с семьей собрала вещи и уехала. И сразу написала заявление в полицию.

Владелица квартиры же утверждает, что все обвинения в ее адрес - клевета.

Аферы, Общество

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