В центре Мариуполя неизвестные взорвали машину с сотрудником СБУ в салоне

Мужчина погиб на месте. Уже известно, что это был полковник Александр Хараберюш. У погибшего осталось двое детей, младшей дочери - всего два годика. Правоохранители уже назвали содеянное терактом.

Сейчас осматривают место происшествия - ищут зацепки, которые могли бы привести к исполнителям взрыва. По словам свидетелей, полиция перекрыла движение на выездах из Мариуполя, проверяют каждое авто.