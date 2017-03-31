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В центре Мариуполя неизвестные взорвали машину с сотрудником СБУ в салоне

31 марта 2017, 18:56
В центре Мариуполя неизвестные взорвали машину с сотрудником СБУ в салоне

Мужчина погиб на месте. Уже известно, что это был полковник Александр Хараберюш. У погибшего осталось двое детей, младшей дочери - всего два годика. Правоохранители уже назвали содеянное терактом.

Сейчас осматривают место происшествия - ищут зацепки, которые могли бы привести к исполнителям взрыва. По словам свидетелей, полиция перекрыла движение на выездах из Мариуполя, проверяют каждое авто.

Взрыв, Убийства

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