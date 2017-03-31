Просто рядом со спальным районом столицы - опасное озеро!

Жители одного из спальных районов столицы требуют засыпать водоем, в который уже более шестидесяти лет сбрасывает отходы Теплоэлектроцентраль. Пыль от шлака ветер разносит вокруг, и от этого болеют люди.

Зато руководство Теплоэлектроцентрали уверяет - этот шлак не содержит вредных веществ. И они постоянно посыпают золоотвал бишофитом - это естественный минерал, который не позволяет ветру развеивать пыль. А высохшие места водоема по графику заливают водой.