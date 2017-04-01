Неконтролируемые потоки черного огнестрела в Украине
1 апреля 2017, 00:25
Завтра в Украине добровольно начнут сдавать оружие. МВД объявило так называемый месячник. Украинцы должны принести зарегистрированный огнестрел в полицию. Кто сделает это - избежит уголовной ответственности. По подсчетам международных экспертов, сейчас на руках граждан более шести миллионов единиц оружия.
Сотни единиц оружия, десятки гранатометов и центнеры взрывчатки. Ежегодно правоохранители изымают весь этот опасный товар у преступников. Оружия на черном рынке много!
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