Неконтролируемые потоки черного огнестрела в Украине

Завтра в Украине добровольно начнут сдавать оружие. МВД объявило так называемый месячник. Украинцы должны принести зарегистрированный огнестрел в полицию. Кто сделает это - избежит уголовной ответственности. По подсчетам международных экспертов, сейчас на руках граждан более шести миллионов единиц оружия.



Сотни единиц оружия, десятки гранатометов и центнеры взрывчатки. Ежегодно правоохранители изымают весь этот опасный товар у преступников. Оружия на черном рынке много!