В машину одесского Дарта Вейдера подложили взрывчатку

В Одессе взорвали машину "Дарта Вейдера". За рулем автомобиля был местный депутат Жан Николаенко. Именно он много лет изображает героя "Звездных войн". В машине Николаенко был вместе с двумя малолетними детьми. К счастью, никто не пострадал.



В автомобиле сдетонировал неизвестное устройство. И топливный бак автомобиля остался целым. Сейчас правоохранители возбудили два уголовных производства: покушение на преступление и умышленное убийство.