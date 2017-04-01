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В машину одесского Дарта Вейдера подложили взрывчатку

1 апреля 2017, 21:56
В машину одесского Дарта Вейдера подложили взрывчатку

В Одессе взорвали машину "Дарта Вейдера". За рулем автомобиля был местный депутат Жан Николаенко. Именно он много лет изображает героя "Звездных войн". В машине Николаенко был вместе с двумя малолетними детьми. К счастью, никто не пострадал.

В автомобиле сдетонировал неизвестное устройство. И топливный бак автомобиля остался целым. Сейчас правоохранители возбудили два уголовных производства: покушение на преступление и умышленное убийство.

ДТП, Здоровье, Убийства

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