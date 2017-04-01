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В Китае из-за тумана смешались в кучу железные кони, люди и коровы

1 апреля 2017, 22:52
В Китае из-за тумана смешались в кучу железные кони, люди и коровы

Семь человек погибли, еще четверо - в реанимации после масштабной аварии в Китае. Там на трассе не разминулись около сорока автомобилей. Некоторых водителей пришлось вырезать, потому что от мощного удара машины превратились в груду металлолома.

Кроме людей, пострадали еще и животные. Один из грузовиков, попавших в аварию, перевозил коров. Их обследуют ветеринары. Предварительной причиной столкновения называют плохую видимость из-за тумана.

ДТП, Здоровье

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