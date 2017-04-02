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Президент подал э-декларацию

2 апреля 2017, 00:46
Президент подал э-декларацию

Срок подачи электронных деклараций - закончен. Данные о своем имуществе в реестр должны были внести все госслужащие и правоохранители. В последний момент, в пятницу ночью, свое состояние обнародовал и президент - Петр Порошенко.

За прошлый год его доход составил более 12 миллионов гривен. В частности, заработная плата главы государства составляет более 350 тысяч. А это 30 с половиной тысяч гривен ежемесячно. Порошенко имеет наличными 60 тыс. долларов и 900 тыс. гривен. Президент владеет домом в Киевской области, площадью 1300 квадратных метров. Две квартиры в столице и одна в Виннице.

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